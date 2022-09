POL-HWI: Versammlungsgeschehen in Wismar am 12. September 2022

Wismar (ots) -



Die für den gestrigen Montag angemeldete Versammlung in der Hansestadt Wismar verlief aus Sicht der Polizei friedlich.



Die Versammlung, bei der unter anderem aktuelle politische Entscheidungen thematisiert wurden, startete gegen 18:00 Uhr. Dazu versammelten sich in der Wismarer Innenstadt in der Spitze bis zu 850 Menschen.



Der Aufzug startete gegen 18:30 Uhr auf dem Wismarer Marktplatz und führte durch die Altwismarstaße, die Dr.-Leber-Straße, über die Hochbrücke zum Kagenmarkt und schließlich zurück zum Marktplatz. Dort endete die Versammlung gegen 20:00 Uhr. Zeitweise kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



Das Polizeihauptrevier Wismar begleitete das Versammlungsgeschehen mit eigenen sowie Unterstützungskräften.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell