POL-LWL: Demonstrationsgeschehen in Ludwigslust und Parchim

Gegen die Energie-, Russland-, bzw. Coronapolitik haben am Montagabend im Landkreis Ludwigslust-Parchim schätzungsweise 1.200 Menschen demonstriert. Während sich in Ludwigslust bis zu 450 Personen an einem Aufzug beteiligten, protestierten in Parchim in der Spitze bis zu 750 Demonstrationsteilnehmer. Die Proteste in beiden Städten blieben friedlich und störungsfrei.



