POL-NB: Führen eines Leichtkraftrades ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Neubrandenburg (ots) -



Am 12.09.2022 gegen 19:00 Uhr teilte ein Zeuge der Einsatzleitstelle

des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass gegenwärtig ein

Fahrzeugführer eines Leichtkraftrades ohne erforderliche

Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln im

Wohngebiet Datzeberg fährt. Durch die eingesetzten Polizeibeamten

konnte der 19 Jahre alte deutsche Staatsangehörige angetroffen

werden. An dem Leichtkraftrad waren Kennzeichen eines anderen

Kraftfahrzeuges angebracht und der Fahrzeugführer räumte den Konsum

von Betäubungsmitteln ein. Daher wurde eine Blutprobeentnahme

angeordnet und im Klinikum durchgeführt. Bei der Durchsuchung der

Person wurden weitere Betäubungsmittel und ein Einhandmesser

aufgefunden und sichergestellt. Zudem konnte durch den Fahrzeugführer

kein Eigentumsnachweis für das Leichtkraftrad vorgelegt werden. Somit

wurde es ebenfalls sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurden

mehrere Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des

Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln, Besitz von Betäubungsmitteln, Urkundenfälschung,

sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, gegen das

Pflichtversicherungsgesetz und gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

eingeleitet.



Im Auftrag



EPHK David Haupt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell