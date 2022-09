POL-LWL: Verschmiertes Shirt entdeckt - Polizei ermittelt

Blievenstorf (ots) -



Nach dem Auffinden eines beschädigten und verschmierten T-Shirts an einer Bushaltestelle in Blievenstorf hat die Polizei von Amts wegen Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Anwohner hatten das weiße Shirt der Marke "Camp David" am Samstagvormittag entdeckt und die Polizei daraufhin informiert. Es war mit einer blutähnlichen Substanz verschmiert. Zudem wurde an der betreffenden Bushaltestelle ein großer blutähnlicher Fleck festgestellt. Falls es sich tatsächlich um humanes Blut handeln sollte, deuten die Spuren auf einen körperlichen Angriff hin. Allerdings haben sich im Zuge der Ermittlungen bislang noch keine konkreten Hinweise oder Anhaltspunkte auf eine Straftat oder zum Besitzer des Shirts ergeben. Auch eine Rücksprache mit mehreren Krankenhäusern in der Region verlief bislang ohne Ergebnis. Zeugenaussagen zufolge soll in der Nacht zuvor ein weißer PKW längere Zeit an der Bushaltestelle gestanden haben. Ob eine Verbindung zwischen dem PKW und dem aufgefundenen Shirt besteht, ist allerdings noch unklar. Das betreffende Shirt wurde sichergestellt und soll nun kriminaltechnisch untersucht werden. Der Einsatz eines Fährtenhundes der Polizei am Fundort verlief ohne Ergebnis. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell