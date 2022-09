POL-NB: Zur Mittagszeit - Fahrzeugführer mit über 3 Promille unterwegs

Waren (Müritz) (ots) -



Am 09.09.2022 stellten Beamte des Polizeihauptreviers Waren einen Fahrzeugführer fest, der aufgrund seiner Alkoholisierung kein Fahrzeug hätte führen dürfen. Zuvor ging ein telefonischer Hinweis über die auffällige Fahrweise des Pkw-Fahrers in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein.



Gegen 11:45 Uhr stellten die eingesetzten Beamten den gemeldeten Pkw auf der B192 zwischen Klink und Waren fest und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle.

Hierbei handelt es sich um einen 48-Jährigen deutschen Staatsangehörigen. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer. Ein Vortest ergab einen Wert von 3,07 Promille. Der 48-Jährige wurde anschließend zur Blutprobenentnahme in das Müritzklinikum verbracht.



Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.



Die Ermittlungen hat die Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell