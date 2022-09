POL-SN: 78-jährige E-Bike-Fahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwerin (ots) -



Eine 78-jährige Schwerinerin wurde am 9.9. bei einem Verkehrsunfall in Schwerin-Lankow schwer verletzt:



Die Frau war gegen 13.30 Uhr in Begleitung ihres Ehemannes auf dem Radweg am Lankower See (Neumühler Weg) mit ihrem E-Bike unterwegs und stieß im Bereich einer Kurve mit einem 59-jährigen Mann zusammen, der ebenfalls mit einem E-Bike in entgegengesetzter Richtung fuhr.



Bei dem anschließenden Sturz zog die 78-jährige Deutsche sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Klinikum gebracht werden. Der 59-jährige Deutsche aus dem näheren Schweriner Umland blieb unverletzt.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



