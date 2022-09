POL-ANK: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Fahrraddieben und Besitzer

Ahlbeck/Insel Usedom (ots) -



Zwei unbekannte männliche Täter wollten am frühen Sonntagmorgen (11.09.2022, ca. 03:00 Uhr) zwei Fahrräder im Gesamtwert von 4.500 Euro von einem Wohnmobil in Ahlbeck entwenden. Während sich die beiden Männer mit Werkzeugen am Fahrradträger des Wohnmobils zu schaffen machten, wurden der im Wohnmobil schlafende 70 Jahre alte Besitzer und dessen Ehefrau durch die Geräusche und das Ruckeln des Wohnmobils wach. Der 70-Jährige verließ daraufhin sein Wohnmobil, welches auf einem Parkplatz am Grenzübergang Ahlbeck stand, und wollte nachsehen was draußen vor sich geht.



Als er die Täter erblickte, stellte er diese zur Rede. Daraufhin schlug einer der Männer dem 70-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Der zweite Täter schlug mit einem unbekannten Gegenstand zusätzlich auf den Rücken des Geschädigten. Als die Ehefrau des 70-jährigen Geschädigten ihrem Mann zur Hilfe eilte, ließen die beiden Männer von ihrem Opfer ab und flüchteten in Richtung Grenzübergang. Anschließend kamen weitere Zeugen zur Hilfe und informierten die Polizei.



Der 70-Jährige wurde durch Rettungskräfte ambulant versorgt. Am Fahrradträger ist durch den versuchten Diebstahl ein Schaden von ca. 150 Euro entstanden, die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und ermittelt nun unter anderem wegen der begangenen gefährlichen Körperverletzung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell