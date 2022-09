POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit Strohfigur

Dambeck (ots) -



Am späten Sonntagabend kam es in Dambeck zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein alkoholisierter Autofahrer von der Fahrbahn abkam und leichtverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 48-jähriger Fahrer mit seinem PKW im Bereich einer Kurve, am Ortsausgang Dambeck in Richtung Balow, nach links von der Fahrbahn ab. Infolgedessen kollidierte er der Reihe nach mit einem Hinweisschild, einer Kabeltrommel sowie einer Erntedankfigur aus Strohballen. Dabei wurde der 48-jährige Deutsche leichtverletzt. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei ihm einen Atemalkoholwert von 2,22 Promille fest. Der Autofahrer wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort ist ihm auch eine Blutprobe entnommen worden. Die Polizei hat gegen den Mann eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 16.000 Euro.



