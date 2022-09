POL-LWL: Jäger traf versehentlich Maishäcksler

Brahlstorf (ots) -



Bei einer Wildschweinjagd auf einem Maisfeld in Brahlstorf bei Vellahn ist am Samstag bei der Schussabgabe durch einen Jäger versehentlich eine Arbeitsmaschine getroffen worden. Verletzt wurde dabei niemand, jedoch kam es zu Sachschäden an dem betroffenen Maishäcksler. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 56-jährige Jäger auf ein Wildschwein schießen wollen, als er dabei das Schneidwerk der Arbeitsmaschine traf. Der Schütze soll sich bei der Jagd auf dem Feld auf einem Hochsitz auf dem Anhänger seines PKW befunden haben. Bei der laufenden Maisernte vor Ort soll dann ein Wildschwein aus dem Feld herausgelaufen sein, auf das der Jäger einen Schuss abgab. Das Projektil traf jedoch aus noch unbekannten Gründen die Arbeitsmaschine. Neben dem 39-jährigen Fahrer befand sich in der Führerkabine der Landmaschine auch dessen vierjähriger Sohn. Beide blieben unverletzt. Nach dem Vorfall soll der aufgebrachte Landwirt auf den Jäger losgegangen sein und ihn geschlagen haben. Der Jäger blieb unverletzt, erstattete jedoch Anzeige wegen Körperverletzung gegen den 39-jährigen Häcksler-Fahrer. Die Polizei stellte das Jagdgewehr und den Jagdschein des Jägers sicher. Zudem wird die Polizei die zuständige Waffen- und Jagdbehörde über diesen Vorfall informieren.



