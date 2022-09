POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der BAB 20 Nähe Grimmen; LK VR

Grimmen (LK VR) (ots) -



Am 11.09.2022 gegen 10.50 Uhr ereignete sich auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Grimmen-West (Richtungsfahrbahn Stettin) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald befuhr mit seinem PKW Peugeot die A 20 und kam durch plötzlich einsetzenden Regen auf Grund der den Fahrbahnverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge drehte sich der PKW, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen.

Der Fahrer und alleinige Insasse des PKW wurde leichtverletzt durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Bartmannshagen eingeliefert.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von geschätzten 15.000 EUR, das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.



