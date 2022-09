POL-NB: Ergänzungsmeldung zum Brand einer ehemaligen Kfz-Halle in Ueckermünde, Pressemitteilung Polizeipräsidium Neubrandenburg vom 11.09.2022, 02:10 Uhr

Ueckermünde (LK VG) (ots) -



Zur Löschung des Brandes kamen 40 Kammeraden und 9 Einsatzfahrzeuge

der Freiwilligen Feuerwehren aus Ueckermünde, Bellin und Eggesin zum

Einsatz. Gegen 04:10 Uhr war das Feuer gelöscht. Die ehemalige

Kfz-Halle ist stark beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann nach

wie vor nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an.



