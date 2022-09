POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen auf der BAB 20

Grimmen (LK VR) (ots) -



Am 10.09.2022, gegen 16.30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 20

zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Grimmen-West,

Richtungsfahrbahn Stettin, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein

38-jähriger Mann aus dem Landkreis Ostvorpommern befuhr mit einem PKW

BMW die A 20 und kam nach ersten Erkenntnissen durch den plötzlich

einsetzenden Regen und der nicht den Fahrbahnverhältnissen

angepassten Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. In der

weiteren Folge drehte sich der PKW, geriet auf die Bankette und

schleuderte anschließend in den Straßengraben, wo der PKW dann zum

Stillstand kam.

Der Fahrer des BMW, dessen 36-jährige Beifahrerin sowie der 6-jährige

Sohn wurden leichtverletzt ins Uni-Klinikum Greifswald eingeliefert.

Am Fahrzeug entand ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro und

musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Vor Ort waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Es kam

zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen.



