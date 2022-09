POL-NB: Handgranatenimitation sorgt für Störungen auf dem Flughafen Heringsdorf Insel Usedom

Heringsdorf/ Usedom (ots) -



Auf dem Flughafen Heringdorf wurde bei der Gepäckkontrolle am 10.10.2022, gegen 14:30 Uhr in einem Koffer ein Gegenstand entdeckt, der eine Handgranate ähnelte. Eine 78-jährige Frau aus Luxemburg konnte schnell als Besitzerin des Koffers ermittelt werden. Nachdem die Absperrung erfolgt war, entnahm die Dame aus ihrem Koffer ein Feuerzeug, das einer Handgranate zum Verwechseln ähnlich sah. Dieses hatte sie als "witziges" Souvenir in Polen gekauft. Um ein Restrisiko auszuschließen, kam der Munitionsbergungsdienst M-V aus Mellenthin zum Einsatz, der das Imitat mitnahm. Nach bisherigen Erkenntnissen bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Leib und Leben. Während des Einsatzes der Bundespolizei und des Polizeireviers Heringsdorf der etwa 90 Minuten dauerte, mussten die Fluggäste von zwei zwischenzeitlich gelandeten Flugzeugen in den Maschinen warten. Gäste die sich im Flughafen aufhielten, wurden mit einem Shuttle in das nahe gelegene Restaurant gebracht.



Mit freundlichen Grüßen



EPHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell