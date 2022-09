POL-HRO: Unfall mit verstorbenen Kradfahrer

Plau am See (ots) -



Am 10.09.2022 ereignete sich gegen 11:10 Uhr auf der Hauptstraße in

19386 Neu Brüz ein tragischer Unfall.

Ein Pkw befuhr die L 17 aus Passow kommend in Richtung Diestelow.

Als dieser nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte, übersah der

Pkwfahrer den ihm entgegenkommenden Kradfahrer und kollidierte mit

diesem.

Daraufhin stürze der Kradfahrer und verletzte sich schwer.

Seinen Verletzungen erlag der 60 jährige Motorradfahrer noch an der

Unfallstelle.

Vor Ort waren der Kriminaldauerdienst, die DEKRA und der

Rettungshubschrauber sowie die Polizeibeamten des Reviers in Plau im

Einsatz.





Michael Brun-Hollien

Polizeihauptkommissar

PFvD



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell