POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses nach Blitzeinschlag

Bergen / Rügen (ots) -



Während eines heftigen Gewitters am 09.09.2022, gegen 21:15, nahmen

ein Ehepaar während des Fernsehguckens einen lauten Knall war. In der

weiteren Folge kam es zu einem Knistern, worauf der Mann vor das Haus

ging, um nach dem Grund zu schauen. Dabei bemerkte er, dass der

Dachstuhl des mit Ziegeln gedeckten Hauses in Bergen auf Rügen nach

einem Blitzeinschlag in Brand geraten ist. Anschließend haben die

Hauseigentümer das Haus verlassen. Verletzt wurde niemand. Die

Befragungen mehrerer Zeugen vor Ort bestätigten den Blitzeinschlag in

das Einfamilienhaus. Die alarmierten und zum Einsatz gebrachten

umliegenden Feuerwehren haben sofort mit der Brandbekämpfung

begonnen, um ein Übergreifen auf die danebenstehenden Häuser zu

verhindern. Es wurden vorsorglich ca. 25 Personen aus zwei

umliegenden Häusern evakuiert. Die Löscharbeiten konnten erfolgreich

abgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca.

500.000 Euro geschätzt. Das Einfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar

und wurde von der Feuerwehr als einsturzgefährdet eingestuft. Die

beiden Hauseigentümer sind bei Bekannten untergekommen



