POL-NB: Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW in Grambow auf der B113

Neubrandenburg (ots) -



Am 09.09.2022, gegen 23:25 Uhr, ereignete sich in Grambow, Höhe des

Bahnüberganges, ein Verkehrsunfall mit einem PKW Renault. Der 26

Jahre alte polnische Fahrer kam nach derzeitgen Erkenntnissen

aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab

und kam anschließend in einem angrenzenden Waldstück zum Stehen. Der

Fahrer und seine zwei polnischen Mitfahrer blieben unverletzt.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde in eigener

Zuständigkeit geborgen. Der Sachschaden wird auf ca. 19.500 Euro

geschätzt.

Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des polnischen

Kraftfahrzeugführers wurde festgestellt, dass dieser beim Führen

seines PKW unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Daraufhin

wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und in der Asklepios Klinik

Pasewalk durchgeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen.



im Auftrag



Marco Sellke

Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell