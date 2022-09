POL-NB: Zweitmeldung - Angreifer in Neubrandenburg - Großfahndung

Neubrandenburg (ots) -



Weiterhin sucht ein Großaufgebot der Landes- und Bundespolizei nach dem flüchtigen Axt-Angreifer in Neubrandenburg. Aktuell haben wir die Fahndungsmaßnahmen auf die gesamte Stadt ausgeweitet.



Wichtig: Wir haben keine Erkenntnisse dazu, dass Schulen oder Kindergärten gefährdet sein könnten. Dennoch bitten wir eindringlich alle Eltern oder sonstige erwachsene Bezugspersonen, Kinder aus Hort, Kindergarten oder von anderen Freizeitaktivitäten wie Vereinssport o.ä. abzuholen und sie nicht allein nach Hause kommen zu lassen.



Die intensiven Ermittlungen der Polizei seit dem ersten Vorfall heute in den Mittagsstunden haben zu Erkenntnissen zu einem möglichen Tatverdächtigen geführt. Wir gehen von einem Angreifer mit arabischem Hintergrund aus. Zusätzlich zu der in der Erstmitteilung gegebenen Personenbeschreibung (graue Jacke, blaues Oberteil) ist darüber hinaus bekannt, dass er eine lange Jeans-Hose tragen soll.



Der Geschädigte des Angriffs mit der Axt soll nach wie vor leichtverletzt sein. Das Opfer ist ein 25-jähriger Syrer. Ob er ein Zufallsopfer war oder mögliche Verbindungen zu dem Tatverdächtigen bestehen, wird gegenwärtig überprüft.



Die Polizei appelliert erneut an die Bevölkerung: Bleiben Sie wachsam, halten Sie Abstand, wenn Sie den Flüchtigen sehen und rufen Sie die 110, sollten Sie ihn sehen oder Hinweise zu ihm haben.



