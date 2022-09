POL-HWI: Verkehrsunfall bei Starkregen auf der Autobahn 20

Zurow (ots) -



Bereits gestern Mittag ereignete sich auf der A 20 Höhe der Ortschaft Zurow ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Citroens leicht verletzt wurde.



Gegen 11:45 Uhr verlor der 46-jähriger Autofahrer, der in Richtung Wismar unterwegs war, während des Starkregens offenbar die Lenkgewalt über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Anschließend kippte das Fahrzeug auf die Seite und blieb schließlich quer auf der Überholspur liegen. Der Fahrzeugführer erlitt einen Schock. Ärztliche Hilfe war vor Ort nicht notwendig.



Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.



Während der Verkehrsunfallaufnahme durch Kräfte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf war die Fahrtrichtung Lübeck zunächst für eine Stunde voll und anschließend halbseitig gesperrt.



Insofern keine besondere Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



