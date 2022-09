POL-SN: Polizei veröffentlicht Täterbilder und bittet um Hinweise

Schwerin (ots) -



Um Mithilfe der Bevölkerung bittet die Polizei Schwerin bei der Identifizierung zweier Tatverdächtiger.



Beide Personen stehen im Verdacht am 31.01.2022 unbefugt Geld vom Geldautomaten am Dreescher Markt in Schwerin erlangt zu haben. Der 65-jährigen Geschädigten entstand hierdurch ein Schaden von knapp 700 Euro.



Die Bilder der Tatverdächtigen können unter folgendem Link eingesehen werden: https://fcld.ly/22-09-09fahndung



Wer kennt die abgebildeten Personen? Hinweise zur Identität der beiden Personen nimmt die Polizeiinspektion Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 sowie -1560, über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de sowie über jede andere Polizeidienststelle entgegen.



