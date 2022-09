POL-HRO: Verkehrsunfall am Strande führt zu Stau im Berufsverkehr

Rostock (ots) -



Gegen 07:20 Uhr kam es am heutigen Freitag in Rostock zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw.



Ein Lkw befuhr zum oben genannten Zeitpunkt die zweispurige Straße am Strande stadteinwärts und beabsichtigte, hinter der Kreuzung Gaffelschonerweg von dem linken auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah der 46-jährige polnische Fahrer einen schräg vor ihm befindlichen Pkw und stieß mit diesem zusammen. Der Kleinwagen wurde durch den Aufprall noch einige Meter vor dem Lkw hergeschoben, bis er auf dem Mittelstreifen zum Stehen kam.



Infolge der Unfallaufnahme musste durch die Polizei jeweils ein Fahrstreifen stadteinwärts und stadtauswärts gesperrt werden, was zu langen Staus innerhalb der Stadt führte.



Der Pkw-Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Rostocker Klinikum gebracht. Der Kleinwagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat die Rostocker Kriminalpolizei übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell