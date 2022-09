POL-NB: Erstmeldung - Angreifer in Neubrandenburg - Großfahndung

Neubrandenburg (ots) -



Nach ersten Erkenntnissen hat es einen Vorfall am Migrationszentrum in der Demminer Straße in Neubrandenburg gegeben. Dabei soll ein bisher unbekannter Mann versucht haben, eine Scheibe des Zentrums zu beschädigen. Danach ist er nach derzeitigem Stand zu Fuß geflüchtet und hat dabei einen Passanten angegriffen und leicht verletzt. Es wird vermutet, dass der Flüchtige eine Axt hat und sich weiterhin im Norden Neubrandenburgs aufhalten könnte.



Aktuell sind alle verfügbaren Einsatzkräfte an der Fahndung nach dem Mann beteiligt. Der Polizeihubschrauber ist ebenfalls im Einsatz.



Der Gesuchte soll ein dunkles Herrenrad dabeihaben. Im Fahrradkorb hinten soll eine rote Decke liegen. Er soll eine graue Jacke und ein blaues Oberteil tragen.



Wir bitten die Bevölkerung in Neubrandenburg um Wachsamkeit.



Wer den mutmaßlichen Angreifer sehen sollte, hält bitte Abstand und informiert umgehend die Polizei unter 110.



