POL-HRO: Bundes- und Landespolizei laden zu einer gemeinsamen Pressekonferenz

Es wird eine der größten Übungen für die Bundes- und Landespolizei in

der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. In der Nacht vom 26. zum 27.

September 2022 werden bis zu 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

von Bundes- und Landespolizei in der Hanse- und Universitätsstadt

Rostock den Ernstfall trainieren. Ort des Geschehens ist der

Rostocker Hauptbahnhof. Um über die Übung, ihre Auswirkungen und

Ziele zu informieren, laden der Inspekteur der Landespolizei, Herr

Nils Hoffmann-Ritterbusch, und der Präsident der

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, Herr Horst Kriesamer, zu einer



Pressekonferenz,

am 14. September 2022,

um 11:00 Uhr,

in den Bürgerschaftssaal im Rostocker Rathaus ein.



Teilnehmer sind neben Nils Hoffmann-Ritterbusch die Vertreter der

Übungsleitung von Bundes- und Landespolizei, Polizeidirektor Uwe Reis

und Polizeioberrat Wulf Nehls sowie die Polizeipräsidentin Anja

Hamann und der kommissarische Oberbürgermeister der Hansestadt

Rostock, Chris von Wrycz Rekowski.

Eine nicht eindeutig klassifizierbare Einsatzlage mit hohem

Gefährdungspotenzial für das Leben von Menschen durch einen oder

mehrere bewaffnete Täter - das ist die offizielle Definition von

lebensbedrohlichen Einsatzlagen, kurz "LebEL". Mit Blick auf die

Ereignisse in den vergangenen Jahren im In- und Ausland haben Polizei

und Rettungsdienste ihre Einsatzpläne überarbeitet, verfeinert und

angeglichen. Es gehört zum professionellen Selbstverständnis von

Sicherheitsorganisationen, den aktuellen Stand sowie die eigenen

Fähigkeiten stetig zu hinterfragen. Die gemeinsame Übung von Bundes-

und Landespolizei sowie der Hansestadt Rostock hat die Ziele,

Handlungskompetenz, Effektivität sowie die gemeinsame Zusammenarbeit

auf den Prüfstand zu stellen - für die Sicherheit der Menschen in

ganz Mecklenburg-Vorpommern.

Die Bundes- und die Landespolizei werden in den kommenden Tagen und

Wochen umfassend über die Übung informieren. Eine frühzeitige und

möglichst transparente Kommunikation gegenüber den Anwohnerinnen und

Anwohnern, Reisenden sowie Gewerbetreibenden steht dabei im Fokus.

Mögliche Fahrplanänderungen, Ausfälle und Umleitungen werden auch

seitens der Deutschen Bahn und Rostocker Straßenbahn AG zeitgerecht

mitgeteilt.

Presse- und Medienvertreter werden gebeten, ihre Teilnahme an der

Pressekonferenz in der Pressestelle des Polizeipräsidiums Rostock

anzumelden. Im Anschluss an die Pressekonferenz besteht die

Möglichkeit für einzelne O-Töne sowie Fotos.

Rückfragen können an die Pressestellen des Polizeipräsidiums Rostock

sowie der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gerichtet werden.



