POL-SN: Unfall auf nassen Straßen

Schwerin (ots) -



Vier Autos waren gestern Nachmittag bei einem Unfall in Schwerin beteiligt, eine Fahrerin wurde leicht verletzt.

Auf regennasser Fahrbahn fuhr ein 51-jähriger Autofahrer gestern von hinten auf einen verkehrsbedingt wartenden PKW auf und schob diesen gegen weitere Autos, insgesamt wurden vier Fahrzeuge beschädigt. Eine 33-jährige Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, ihr Seat Leon war nicht mehr fahrbereit. Der Unfall ereignete sich gegen 14:20 Uhr auf der Wismarschen Straße stadteinwärts Höhe Am Friedensberg. Durch den Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von ca. 24.000EUR. Die Ermittlung der genauen Unfallursache ist nun Aufgabe der Beamten des Kriminalkommissariats Schwerin.



Wenn es regnet oder die Fahrbahn nass ist, gilt für Autofahrer erhöhte Aufmerksamkeit. Längere Bremswege, mögliches Aquaplaning aber auch schlechte Sichtverhältnisse erhöhen die Gefahr für Verkehrsunfälle.



