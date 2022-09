POL-SN: Polizei gibt Fahrrad zurück an Besitzer

Schwerin (ots) -



Gestern konnten die Beamten des Polizeihauptrevieres Schwerin einem 32-Jährigen sein, als gestohlen gemeldetes, Fahrrad zurückgeben.

Der 32-jährige Schweriner meldete Anfang August sein Fahrrad als gestohlen, nachdem Unbekannte sein Rad aus dem Keller in Lankow entwendet haben sollen. Am Donnerstag meldete sich ein 46-Jähriger, der im Bereich des Lankower Sees ein hochwertiges Fahrrad im Gebüsch gefunden hatte. Die Zuordnung des Rades war den Polizisten aufgrund der vorherigen Anzeigenerstattung und der Bekanntgabe der Rahmennummer in kurzer Zeit möglich, sodass dem Besitzer das Fahrrad gestern wiedergegeben werden konnte.



