POL-LWL: Mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff aus zwei LKW- Tanks gestohlen

Aus den Tanks zweier LKW haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag an der BAB 24 insgesamt 450 Liter Dieselkraftstoff abgelassen und gestohlen. Betroffen waren zwei parkende Lastautos auf dem Parkplatz "Wittenburger Land" in Fahrtrichtung Hamburg. Der Vorfall ereignete sich zum Zeitpunkt, als beide Fahrer in ihren Kabinen schliefen. Dem Spurenaufkommen zufolge brachen die Diebe zunächst die Tankdeckel auf und zapften anschließend den Kraftstoff unbemerkt ab. Die hinzugezogene Polizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall auf.



