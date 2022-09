70-jähriger Mann aus Ueckermünde vermisst

Details anzeigen Foto des Vermissten Foto des Vermissten

Seit dem 08.09.2022, ca. 18:30 Uhr, wird Bernd Günther Willmann vermisst, welcher in Ueckermünde wohnhaft ist.

Herr Willmann wurde letztmalig am 08.09.2022, gegen 18:30 Uhr, an seiner Wohnanschrift in Ueckermünde gesehen. Von dort wollte er zu seinem Garten in Ueckermünde aufbrechen. Herr Willmann soll mit einem weißen Damenrad unterwegs sein. Die eingeleiteten Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden von Herrn Willmann.

Herr Willmann ist derzeit unbekannten Aufenthalts.

Der 70-Jährige wird wie folgt beschrieben:

175 cm groß

schlanke Gestalt und ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild

mit einer dunkelblauen Jeanshose, dunkelblauem T-Shirt, einer grauen Jacke und blauen Turnschuhen bekleidet

zudem trägt er eine blau Schirmmütze aus Jeansstoff und führt ein Damenrad mit sich

der Vermisste benötigt dringend ärztliche Hilfe

Das mitgeführte Fahrrad wird wie folgt beschrieben:

28" Damenfahrrad

weißer Rahmen

schwarze Schutzbleche

vorne und hinten Korb am Fahrrad

Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Unterstützung bei der Suche nach dem vermissten 70-Jährigen.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Bernd Günther Willmann geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Ueckermünde, Tel: 039771 82-224, den Notruf der Polizei unter 110 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.