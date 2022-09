POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden

Neubrandenburg (ots) -



Am 08.09.2022 gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der BAB 20, zwischen den Anschlussstellen Jarmen und Anklam ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.



Auf Grund von Aquaplaning und nicht entsprechend angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn, geriet ein PKW BMW ins Schleudern, nachdem er ein anderes Fahrzeug überholt hatte.



In der Folge kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in einen Graben und kam dort, entgegen der Fahrtrichtung, zum Stillstand. Hierbei wurde der 50-jährige, deutsche Fahrzeugführer leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 38.000 Euro.



Für die Bergung musste die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.



