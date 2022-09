POL-SN: 28-Jähriger bei Trunkenheitsfahrt festgestellt

Schwerin (ots) -



Ein 28-jähriger Autofahrer ist am 7.9. gegen 22.30 Uhr nach einer Trunkenheitsfahrt festgestellt worden. Der in Schwerin lebende Syrer war einer Fußstreife der Polizei aufgefallen, nachdem er mit quietschenden Reifen auf ein Tankstellengelände in der Hamburger Allee gefahren war.



Bei der Ansprache nahmen die Beamten sofort Atemalkoholgeruch bei dem 28-Jährigen wahr.



Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab hiernach 1,49 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde. Gegen den Autofahrer wurde Strafanzeige erstattet. Auch sein Führerschein musste sichergestellt werden.



