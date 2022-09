POL-NB: Wohnmobil-Dieb in Torgelow gefasst / Fiat-Wohnmobil in Grimmen gestohlen

Torgelow/Grimmen (ots) -



Seit heute Nachmittag läuft ein Einsatz, der bisher ein in Brandenburg gestohlenes Wohnmobil und einen in Torgelow gefassten Tatverdächtigen zu bieten hat. Aber der Reihe nach: Die Einsatzleitstelle aus Potsdam hat den Kollegen in Neubrandenburg gegen 13:30 Uhr den Diebstahl eines Wohnmobils gemeldet. Es gab relativ schnell Hinweise darauf, dass das Fahrzeug im Bereich Vorpommern-Greifswald in Richtung Pasewalk fahren könnte. Sofort wurden Einsatzkräfte losgeschickt. Sie entdeckten das Wohnmobil gegen 14:30 Uhr in Torgelow in der Ukranenstraße zunächst ohne sichtbare Personen. Wenige Minuten später fanden die Beamten im Wohnmobil den mutmaßlichen Dieb, der sich dort versteckte, als er die Verfolgung mitbekam. Der 26-jährige Pole wurde vorläufig festgenommen.

Fünf Streifenwagen aus Pasewalk, Löcknitz und Ueckermünde sowie der Kriminaldauerdienst aus Anklam und der Polizeihubschrauber "Merlin" sind und waren im Einsatz.



Ein in Grimmen gestohlenes Fiat-Ducato-Wohnmobil mit dem amtlichen Kennzeichen RÜG-WM62 ist dafür weiterhin weg. Es stand zuletzt in der Lindenstraße 27 und wurde vermutlich zwischen gestern Abend, 22:00 Uhr, und heute Morgen, 07:00 Uhr, gestohlen. Das Wohnmobil ist weiß und hat außer einer etwa 0,5 Meter langen Schramme auf der linken Fahrzeugseite keine individuellen Kennzeichen.



In diesem Zusammenhang bitten wir Zeugen, die in der Lindenstraße im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder das Fahrzeug gegebenenfalls in anderen Regionen später noch gesehen haben, sich mit sachdienlichen Hinweisen in der Einsatzleitstelle unter 0395/55822224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



