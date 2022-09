POL-HRO: Einbruch in Betreuungseinrichtung, Zwei jugendliche Tatverdächtige gestellt

Rostock (ots) -



In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen mehrere Personen in eine Betreuungseinrichtung in Lütten Klein ein. Zwei Tatverdächtige konnten durch die Polizei gestellt werden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.



Gegen 04:30 Uhr am heutigen Donnerstag erhielt die Rostocker Polizei die Mitteilung über einen Einbruch in Räumlichkeiten in der Warnowallee. Nach Aussagen von zwei Zeugen, hatten diese zuvor beobachtet wie eine männliche Person bei ihrem Erscheinen fluchtartig weggelaufen sei. Ein weißer Transporter entfernte sich zeitgleich mit quietschenden Reifen von der Örtlichkeit. Die Zeugen konnten daraufhin eine geöffnete Balkontür am Gebäude feststellen, aus der sie ein Alarmsignal vernahmen. Die Männer zogen die richtigen Schlüsse und informierten umgehend die Polizei.



Durch die Leitstelle wurden mehrere Funkstreifenwagen zum Einsatzort entsandt. Nach ersten Erkenntnissen konnte festgestellt werden, dass es sich bei den angegriffenen Räumlichkeiten um eine Betreuungseinrichtung handelt, welche bereits im August mehrfach von Einbrüchen betroffen war. Im Nahbereich konnten die eingesetzten Beamten den beschriebenen Transporter feststellen und anhalten. Im Fahrzeug befanden sich der 16-jährige Fahrer und sein 15-jähriger Beifahrer. Die beiden Jugendlichen wurden durch die eingesetzten Beamten zunächst in Gewahrsam genommen. Im Rahmen weiterer polizeilicher Maßnahmen wurden bei den deutschen Jugendlichen betäubungsähnliche Substanzen aufgefunden.



Die beiden Tatverdächtigen erwarten nun Strafanzeigen wegen dem besonders schweren Fall des Diebstahls und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der 16-jährige Rostocker wird sich weiterhin wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten müssen.



Im Rahmen der ersten Ermittlungen war der geführte Transporter am 06.09.2022 in der Danziger Straße in Rostock im Zusammenhang mit einem weiteren Einbruch entwendet worden. Dieser war bereits zur Fahndung ausgeschrieben und wurde vor Ort sichergestellt. Im Fahrzeug konnten die Beamten Einbruchswerkzeug feststellen.



Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Rostock geführt. Ob die hier festgestellten Tatverdächtigen in Verbindung mit weiteren Einbrüchen stehen, wird derzeit geprüft.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell