POL-LWL: Straßensperrung wegen Brandes in Neustadt-Glewe (Ergänzungsmeldung)

Nachdem am Donnerstagmittag ein großes Strohlager in Neustadt-Glewe in Brand geraten war, dauern die Löschmaßnahmen der Feuerwehr weiterhin an. Hierzu musste nun auch die Landesstraße 071 zwischen Neustadt-Glewe und Wöbbelin voll gesperrt werden. Das Feuer war gegen 12 Uhr ausgebrochen und griff auf das mehrere Hundert Meter lange Freilager über, das nach Angaben eines Mitarbeiters der betroffenen Firma ca. 20.000 Strohballen umfassen soll. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Konkrete Angaben zur Brandursache liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt. Allerdings zog über das Gebiet ein Gewitter hinweg, sodass ein Blitzeinschlag nicht ausgeschlossen werden kann. Nach wie vor ist der Bereich um den Brandort herum von einer starken Rauchentwicklung betroffen. Zu zeitweiligen Sichtbehinderungen kam es bereits auf der BAB 14 zwischen Ludwigslust und dem Autobahnkreuz Schwerin. Autofahrer auf dieser Strecke werden gebeten, ihre Geschwindigkeit zu reduzieren und angepasst bzw. vorausschauend zu fahren.



