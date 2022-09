POL-NB: Unbekannte Täter brechen in Garage ein

Demmin (ots) -



Beamte des Polizeihauptrevieres Demmin wurden am 07.09.2022 über einen Einbruchsdiebstahl in 17109 Demmin informiert.



Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich in der Zeit vom 06.09.2022, 18:30 Uhr bis zum 07.09.2022, 18:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Garage "Am Hanseufer".

Aus dieser entwendeten die Täter einen rot-gelben Rasentraktor, eine Kettensäge, eine Motorsense des Herstellers Steel, ca. 70 Liter Benzin sowie ein gelbes KTM Pocket Bike.



Die Gesamtschadenshöhe kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.



Die Ermittlungen werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin geführt.



Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter 03998-2540 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



