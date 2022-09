POL-LWL: Großes Strohlager brennt in Neustadt-Glewe (Erstmeldung)

Neustadt-Glewe (ots) -



In Neustadt-Glewe ist am Donnerstagmittag ein mehrere Hundert Meter langes Strohlager in Brand geraten. Die Flammen griffen bereits auf das gesamte Freilager über. Zudem kommt es zu einer starken Rauchentwicklung. Mehrere Feuerwehren und die Polizei sind derzeit im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. Ein Blitzeinschlag ist nicht auszuschließen, da zum Zeitpunkt des Brandausbruchs ein Gewitter über den betreffenden Bereich hinweg zog. Weitere Informationen folgen.



