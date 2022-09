POL-LWL: Tatverdächtige beim Diebstahl zweier Mähroboter überrascht

Hagenow (ots) -



Beim Diebstahl zweier Mähroboter von einem Sportplatz in Hagenow sind am Mittwochnachmittag zwei Tatverdächtige überrascht worden. Der Vorfall ereignete sich an der Sportanlage im Parkweg. Die beiden Diebe waren gerade dabei, die von der Sportanlage gestohlenen automatischen Rasenmäher in ein Auto zu verladen, als ein Verantwortlicher des Platzes dazu kam. Die beiden Täter flüchteten daraufhin mit ihrem Auto, in das sie bereits einen der Mähroboter eingeladen hatten. Den anderen ließen sie in einem Gebüsch zurück. Der Zeuge verfolgte das flüchtige Auto, verlor es dann jedoch aus den Augen. Wenig später entdeckte der Verfolger den Fluchtwagen, den die Diebe in der Hamburger Straße abgestellt zurückgelassen hatten. Beide Täter waren von dort aus zu Fuß geflüchtet. Der zweite selbsttätige Rasenmäher ist unweit vom parkenden Fluchtauto in einem Gebüsch an den Bahngleisen gefunden worden. Ein Ortungssystem, mit denen beide Rasenmäher ausgestattet waren, half dabei. Das Diebesgut bekamen die rechtmäßigen Eigentümer somit zurück. Die Polizei stellte das Fluchtauto sicher, um es kriminaltechnisch untersuchen zu lassen. Später meldete sich der Fahrzeughalter bei der Polizei, um sich nach seinem Auto zu erkundigen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich hierbei um einen der beiden Tatverdächtigen handelt und erstattete gegen den 30-jährigen aus Polen stammenden Mann Anzeige wegen Diebstahls. Nach seinem Komplizen wird weiterhin gefahndet.



