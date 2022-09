POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der L26

Wolgast (ots) -



Am 07.09.2022, gegen 17:30 Uhr, befuhr der 33-jährige deutsche

Fahrzeugführer eines weißen Pkw Ford die L26 aus Richtung Neu

Boltenhagen kommend in Richtung Katzow. Kurz vor der Ortschaft Katzow

kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug

nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und kam

rechtsseitig neben der Fahrbahn zum Stehen. Dabei verletzte sich der

Fahrzeugführer leicht und musste vor Ort ambulant behandelt werden.

Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von

ca. 4.000 Euro. Um die Fahrtüchtigkeit des 33-jährigen

Kraftfahrzeugführers festzustellen, wurde bei ihm eine

Atemalkoholkontrolle durchgeführt. Diese ergab einen Wert von 0,31

Promille. In der weiteren Folge wurde eine Blutprobenentnahme

angeordnet und durchgeführt. Zudem wurde der Führerschein des Mannes

sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des

Verdachtes einer Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.



