POL-NB: 23-jähriger vermisster Mann aus Greifswald ist wieder da.

Greifswald (ots) -



Der seit 07.09.2022 um 10:00 Uhr vermisste 23-jährige Mann aus

Greifswald konnte nach einem Bürgerhinweis in Wolgast aufgefunden

werden.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für ihre Mithilfe.



im Auftrag



Marco Sellke

Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell