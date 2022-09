POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 20 Höhe AS Kröpelin FR Lübeck

Satow (ots) -



Am Mittwoch, 07.09.2022, ereignete sich gegen 16:20 Uhr auf der BAB

20 kurz vor der Anschlussstelle Kröpelin in Fahrtrichtung Lübeck ein

schwerer Verkehrsunfall.



Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr der 53-jährige deutsche

Fahrer eines Lkw seitlich versetzt gegen einen auf dem Standstreifen

stehenden Sicherungsanhänger mit Blinkleuchten. Der Anhänger war zum

Unfallzeitpunkt an einem Mercedes Sprinter gespannt und sollte die

Arbeiten einer Firma an der Schutzplanke absichern. Durch die Wucht

des Aufpralls wurde der Sicherungsanhänger nach vorne gegen den davor

befindlichen Mercedes Sprinter geschleudert. Ein zwischen dem

Sicherungsanhänger und Mercedes Sprinter befindlicher 37-jähriger

Arbeiter wurde von der zusammenprallenden Fahrzeugkombination erfasst

und erlitt schwerste Beinverletzungen. Ersthelfer an der Unfallstelle

kümmerten sich in der weiteren Folge um den Schwerverletzten.

Zur Unfallaufnahme und Absicherung der weiteren Maßnahmen wurde die

BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck bis 19:00 Uhr voll gesperrt. Dadurch

bildete sich ein über mehrere Kilometer reichender Rückstau.

Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der schwerverletzte

Arbeiter mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Rostock

geflogen.

Der 53-jährige Lkw-Fahrer verletzte sich ebenfalls bei dem Unfall.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Verletzten in ein

nahegelegenes Krankenhaus.

Ein Sachverständiger der DEKRA kam ebenfalls zum Einsatz um den

Unfallhergang in einem Gutachten zu rekonstruieren.

Der eingesetzte Polizeihubschrauber fertigte Luftbildaufnahmen von

der Unfallstelle.

Die Bergung der Fahrzeuge war gegen 21:20 Uhr beendet, so dass beide

Fahrstreifen wieder freigegeben werden konnten. Zuvor konnte von

19:00 Uhr bis 21:20 Uhr der Fahrzeugverkehr einspurig an der

Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Durch die Beschädigungen an der Schutzplanke ist die Gefahrenstelle

weiterhin durch Baken gesichert und ein Geschwindigkeitstrichter

eingerichtet worden.

Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf 75.000 Euro geschätzt.



