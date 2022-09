POL-HRO: Ergänzungsmeldung zum Brand auf einer Großbaustelle in Rostock Lichtenhagen

Rostock (ots) -



Nach dem Brand auf der Großbaustelle in der Möllner Straße haben am Mittwochvormittag die Spezialisten der Kriminalpolizei und ein Brandsachverständiger den Brandort untersucht. Demnach kann ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden.



Erste Ermittlungen ergaben, dass das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund von Dacharbeiten ausgebrochen sein könnte. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung dauern gegenwärtig noch an. Der Gesamtschaden wird auf über 500.000 Euro geschätzt.



Unsere Bezugsmeldungen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5314853

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5314902



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Dörte Lembke

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell