POL-SN: Ergänzungsmeldung zur Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Rostock vom 05.09.2022: 60jähriger Mann aus Schwerin vermisst

Die Polizei Schwerin bittet nach wie vor um Mithilfe bei der Vermisstensuche nach einem 60-jährigen Mann aus einer Wohneinrichtung.



Personenbeschreibung

- ca. 1,95 m

- adipös

- graue Haare, Halbglatze

- Schnurrbart

- Brille

- kleinschrittiger Gang



Der Mann ist orientierungslos und hat bereits am 3.9. die Einrichtung verlassen. Die Suche nach der Person brachte bislang keinen Erfolg.



Die polizeilichen Ermittlungen zur Auffindung des Vermissten dauern an, gegenwärtig wird auch der Einsatz des Polizeihubschraubers über dem Schweriner Stadtgebiet in Erwägung gezogen.



Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nehmen das Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel.: 0385/5180-2224/2223, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Ein Bild und weitere Daten zur Fahndung sind in unserer Meldung unter https://t1p.de/b6mec zu finden.



