POL-HST: Zwei Unfälle an einem Ort

Innerhalb weniger Stunden kam es auf der Landesstraße 19 bei Grimmen gleich zu zwei Unfällen mit Verletzten.



Am Dienstag, dem 06.09.2022 gegen 13:00 Uhr befuhr eine 59-jährige Fahrerin eines Skoda Octavias die Straße aus Richtung Grellenberg kommend in Richtung der L19. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Fahrerin nach links auf die L19 in Richtung Grimmen abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 61-jähriger Fahrer eines Skoda Fabias die L19 aus Grimmen kommend in Fahrtrichtung Autobahn 20.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen bog der Skoda Octavia, der mit drei Insassen besetzt war, auf die Landesstraße ein, vermutlich ohne auf die Vorfahrt des von links kommenden Skoda Fabia zu achten. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 59-jährige Fahrerin leicht. Der 60-jährige Beifahrer und eine 38-jährige Insassin blieben unverletzt. In dem anderen beschädigten Fahrzeug verletzten sich der 61-jährige Fahrer und eine 65-jährige Beifahrerin schwer und wurden zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Der Skoda Fabia, der nicht mehr fahrbereit war, wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Der entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.



Am heutigen Mittwoch, dem 07.09.2022 ereignete sich gegen 06:30 Uhr in der unmittelbaren Nähe ein weiterer Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen kam eine 58-jährige Fahrerin eines PKW Kia im Zusammenhang mit einem Überholvorgang von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Frau aus der Gemeinde Wendisch Baggendorf erlitt einen Schock und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf 3000 Euro.



Bei allen in der Pressemitteilung genannten Personen handelt es sich um deutsche Staatsbürger.



