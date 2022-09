POL-SN: Radfahrer nach Verkehrsunfall in Schwerin leicht verletzt

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Vormittag gegen 9.25 Uhr wurde ein 51-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Schwerin-Lankow leicht verletzt.



Der Radfahrer aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim befuhr den Radweg entlang der Grevesmühlener Straße stadtauswärts. Beim Überqueren des Ziegeleiweges kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 51-jährigen Schwerinerin, die nach rechts in den Ziegeleiweg abbiegen wollte. Der Radfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bei beiden Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



