POL-NB: Einbruch in eine Firma - Diebstahl von Bootszubehör

In der Nacht vom 06.09.2022 zum 07.09.2022 ist es zu einem Einbruch in eine Firma mit Bootsverleih in der Straße Am Kanal in Malchin gekommen.



Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu dem Firmenlager verschafft und aus diesem zahlreiche Rettungswesten, Akkus für E-Boote und Kajaks sowie ein E-Kajak entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.



Die Beamten des Polizeireviers Malchin haben die Strafanzeige wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen.



Zeugen, die in der vergangenen Nacht auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Straße Am Kanal in Malchin wahrgenommen haben oder Angaben zu möglichen Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



