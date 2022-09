Christian Pegel beim Landeswettbewerb der Jugendfeuerwehren

Innenminister Christian Pegel wird am Sonnabend den Landeswettbewerb der Jugendfeuerwehren eröffnen. Die besten Jugendfeuerwehrmannschaften aus Mecklenburg-Vorpommern werden sich in unterschiedlichen Disziplinen in einem sportlichen Wettkampf messen.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: 10. September 2022, 9 Uhr

Ort: Sportanlage Schwerin-Lambrechtsgrund,

Wittenburger Str. 116c, 19059 Schwerin

Jedes Jahr ermittelt die Landesjugendfeuerwehr im Landesfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern ihre besten Jugendfeuerwehren, zunächst aus den Kreis- und Stadtfeuerwehrverbänden. Die jeweils Besten sind für den Landeswettbewerb qualifiziert. Am Sonnabend messen sich die 27 qualifizierten Mannschaften der insgesamt 616 Jugendfeuerwehren im Land. Die beiden Bestplatzierten dürfen dann am 3. September 2023 zum Bundeswettbewerb nach Burglengenfeld in Bayern.

Die jungen Feuerwehrleute messen sich im internationalen Wettbewerb CTIF (Löschangriff ohne Wasser und einem Hindernislauf über 400 Meter), bei dem sie feuerwehrspezifische Aufgaben erfüllen müssen.

Die Wettkämpfe beginnen gegen 9.30 Uhr und enden mit der Siegerehrung um 15 Uhr.