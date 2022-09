POL-HRO: Abschlussmeldung - Brand auf einer Großbaustelle in Rostock-Lichtenhagen

Rostock (ots) -



Am Dienstag kam es gegen 18:30 Uhr auf einer Großbaustelle im

Rostocker Stadtteil Lichtenhagen aus bislang ungeklärter Ursache zu

einem Brand. Aufgrund der Hitzeeinwirkung barsten diverse dort

befindliche Gasflaschen. Kräfte der Feuerwachen 1, 2 und 3 sowie der

Freiwilligen Feuerwehren Warnemünde und Groß-Klein konnten das Feuer

unter Kontrolle bringen und löschen. Für den Zeitraum der

Löscharbeiten mussten umliegende Straßen für den Verkehr gesperrt

werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf

mindestens 100.000 Euro.



C. Pohl, Polizeiführerin vom Dienst, Einsatzleitstelle PP Rostock



