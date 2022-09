POL-NB: Rettung von zwei Männern aus dem Wasser nahe der Seebrücke Koserow

Heringsdorf (LK VG) (ots) -



Am 06.09.2022 um 15:45 Uhr teilte die Rettungsleitstelle des

Landkreises Vorpommern - Greifswald der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass sich nahe der Seebrücke in

Koserow zwei Personen im Wasser befinden und nicht mehr eigenständig

an den Strand zurückschwimmen können. Bei Eintreffen der

Einsatzkräfte des PR Heringsdorf waren bereits Rettungsschwimmer der

DLRG im Einsatz. Aufgrund des hohen Wellenganges gestaltete sich der

Rettungseinsatz sehr schwierig. Nach derzeitigem Erkenntnisstand

begab sich ein 75-jähriger Urlauber aus Niedersachsen zum Schwimmen

in das Wasser und unterschätzte dabei den Wellengang und die

Strömung. Als ihn seine Kräfte verließen und er es nicht mehr

schaffte zum Strand zurückzuschwimmen, versuchte sich der Mann an den

Buhnen festzuhalten. Dies bemerkte ein 60-jähriger Urlauber aus

Baden-Würtemberg und wollte dem 75-jährigen Mann aus Niedersachsen

zur Hilfe kommen. Auch er unterschätzte dabei den Wellengang und die

Strömung, geriet in Panik und schaffte es nicht aus eigener Kraft

zurück an den Strand. Sowohl der 60-jährige als auch der 75-jähriger

Schwimmer konnten durch die Rettungsschwimmer an Land verbracht

werden. Der 75-jährige Urlauber aus Niedersachsen war vor Ort nicht

ansprechbar und musste reanimiert werden. Nach erfolgreicher

Reanimation und Verdacht auf Unterkühlung wurde er anschließend mit

einem Rettungshubschrauber in das Uni-Klinimum nach Greifswald

geflogen. Der 60-jährige Urlauber aus Baden-Würtemberg wurde

ebenfalls zur Beobachtung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum

verbracht.



