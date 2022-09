POL-HRO: Erstmeldung - Brand auf einer Großbaustelle in Rostock-Lichtenhagen

Rostock (ots) -



Gegen 18:36 Uhr gingen am Dienstag, 06.09.2022, eine Vielzahl an

Notrufen bei der Polizei ein. Die Hinweisgeber meldeten, dass es im

Bereich einer Großbaustelle in der Rostocker Schleswiger/Möllner

Straße zu einem Brand und mehreren Detonationen gekommen ist. Kräfte

der Feuerwehr und Polizei sind derzeit vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen sind Gasflaschen auf dem Dach der Baustelle

in Folge des Feuers explodiert.

Ob und inwieweit Personen zu Schaden kamen ist noch unbekannt.

Anwohner werden gebeten den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu

leisten.

Es wird nachberichtet.



