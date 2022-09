Kunst im Innenministerium: Herbstausstellung startet am Donnerstag

Ab Donnerstag sind im Innenministerium wieder Werke einheimischer Künstler zu sehen. Staatssekretärin Ina-Maria Ulbrich wird die diesjährige Herbstausstellung mit der „Naturliebhaberin“ Nicole Kohröber und der Malerin Sabrina Malchow eröffnen. Die beiden jungen Frauen aus der Sternberger Künstlerstube arbeiten mit Naturmaterialien und Acrylfarben. Es entstanden zum Beispiel auch Kombinationen aus Strandgut mit Acrylmalerei.

Kunstfreundinnen und –freunde sowie Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich zur Vernissage eingeladen.

Termin: Donnerstag, 8. September 2022, 14 Uhr

Ort: Innenministerium, Schwerin, Alexandrinenstraße 1

(bitte beim Pförtner melden)

Seit mehr als 20 Jahren erhalten Hobbykünstlerinnen und

-künstler aus M-V Gelegenheit, unter dem Motto „Kunst auf Treppe und Flur“ im Innenministerium auszustellen. Die Frühjahrsausstellung entfiel in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie. Die Werke von Nicole Kohröber und Sabrina Malchow sind bis zum 2. Dezember 2022 im ehemaligen Arsenal an der Alexandrinenstraße zu sehen.

Besichtigungen sind dienstags zwischen 13 und 16 Uhr möglich oder nach Vereinbarung per E-Mail an ines.brandt@im.mv-regierung.de bzw. per Telefon unter 0385/588-12054.