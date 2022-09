POL-NB: Landwirtschaftsbetrieb angegriffen

Malchin/Retzow (ots) -



Vom Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes in 17139 Retzow bei Malchin wurden mehrere Liter Kraftstoff, ein Fahrzeug und diverse Werkzeuge entwendet.



Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich bislang unbekannte Tatverdächtige in der Zeit vom 03.09.2022, 21:45 Uhr bis 04.09.2022, 09:00 Uhr widerrechtlich auf das Firmengelände und gewaltsam in die darauf befindlichen Werkstatträumlichkeiten. Aus diesen entwendeten die Täter insgesamt 1000 Liter Diesel, einen roten Rasentraktor des Herstellers Honda, einen Hochdruckreiniger des Herstellers Kärcher und Werkzeuge, darunter u.a. mehrere Winkelschleifer und einen Nusskasten.



Die entstandene Schadenshöhe beträgt ca. 4.500 Euro.



Die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin geführt.



Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht, möglicherweise auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994-2310 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



