POL-HST: Einbruch in Schlemmin verursacht erheblichen Schaden - Zeugen gesucht

Schlemmin (ots) -



Am gestrigen Montag, dem 05.09.2022 meldete ein Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Unternehmens aus Schlemmin einen Einbruch in eine Lagerhalle.



In der Zeit vom 02.09.2022, 16:00 Uhr bis zum 05.09.2022, 13:30 Uhr drangen der oder die unbekannten Täter nach gegenwärtigem Kenntnisstand gewaltsam in eine Lagerhalle des Betriebs in der Hauptstraße ein und entwendeten mehrere Hundert Liter Pflanzenschutzmittel. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 30.000 Euro.



Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund kam zur Spurensicherung zum Einsatz. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer relevante Angaben zur Tat oder Tätern machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Ribnitz unter der Telefonnummer 03821- 8750, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Fischer

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell