POL-LWL: Rastplatz Stolpe nach LKW-Unfall gesperrt

Der Autobahnrastplatz Stolpe in Fahrtrichtung Berlin ist seit Dienstagmorgen wegen eines LKW-Unfalls gesperrt. Grund hierfür ist ein Lastauto mit Auflieger, das in Höhe des Rastplatzes nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Schutzplanke prallte. Dabei riss der Fahrzeugtank auf, worauf sich in Höhe der Parkplatzausfahrt Kraftsoff auf die Straße und den angrenzenden Randstreifen ergoss. Dabei drang ein Teil des ausgelaufenen Dieselkraftstoffes auch ins Erdreich ein. Der LKW wurde bereits geborgen, jedoch dauern die Reinigungsarbeiten derzeit noch an. Betroffen davon ist auch die rechte Fahrspur, die an der Unglücksstelle ebenfalls gesperrt werden musste. Der angerichtete Sachschaden wird derzeit auf ca. 4.500 Euro geschätzt. Vermutlich hat der 58-jährige LKW-Fahrer, der unverletzt blieb, aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Gegen ihn ist Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden.



